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Şarkıcı Derya Uluğ'a takıntılı hayran şoku: Evini bastı!

Şarkıcı Derya Uluğ'a takıntılı hayran şoku: Evini bastı! Bir süredir mesaj atarak taciz ettiği ve aşık olduğunu iddia ettiği Derya Uluğ'un evinin önüne giden şahıs, şikayet üzerine gözaltına alındı.