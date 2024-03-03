Şarkıcı Derya Uluğ'a takıntılı hayran şoku: Evini bastı!

Ünlü isimlerin hayranlarıyla başı sık sık derde giriyor.
Daha önce Hadise, Teoman takıntılı hayranlarıyla sıkıntı yaşamıştı.
Mesaj yağdırdı
Bu isimlere şarkıcı Derya Uluğ da eklendi.
Sosyal medya hesabına sürekli mesaj atan bir kişi, Uluğ'u rahatsız etme noktasına geldi.
Sevgilisine mesaj attı: 'Ben mehdiyim'
Aşık olduğunu ve evlenmek istediğini belirten kişi, sevgilisi Asil Gök'ten de ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Gök'e mesaj atan şahıs, "Ben mehdiyim, Derya'dan ayrıl." tehdidinde bulundu.
Evine gitti
Ancak bununla da yetinmedi.
Tehditlerin ardı arkası kesilmezken, şahıs taciz durumunu şarkıcının evine gitme noktasına kadar taşıdı.
Gözaltına alındı
Güvenlik girişini engelleyen kişi, burada tehditlerini savurdu. Bu sırada site güvenliği ile tacizci arasında arbede de çıktı.
Haberi alan Derya Uluğ, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.
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