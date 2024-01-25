Şarkıcı Derya Uluğ'dan ilginç kostüm! Bakan bir daha baktı Bir çekin için gül detaylı elbisesiyle gelen ünlü şarkıcı Derya Uluğ, dikkat çekti. Derya Uluğ'nun iddialı seçimine yorum yağdı.

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Nefes, Okyanus gibi şarkılarıyla adından söz ettiren pop müziğinin şarkıcı Derya Uluğ, bir çekim için özel hazırlandı.

Külot modası devam ediyor

Son dönemde dünyada da sıklıkla tercih edilen külot modasına uyan popçu, kıyafetiyle herkesi şaşırttı.

Bir bakanın bir daha baktığı Derya Uluğ'un çiçek desenli kıyafetine yorum yağdı.

"Altına bir şey giymemiş sandım"

Uluğ'un tarzına "Altına bir şey giymemiş sandım" yorumları yağdı. Ünlü şarkıcıyı hediye paketine benzetenler de oldu.

"Nazara inanıyor"

Güzel isim geçtiğimiz günlerde "Nazara inanır mısınız?" sorusuna "Kolay göze gelirim ama o durumdan kurtulmak için kendimi hemen motive ederim. Dualara sığınırım ve bence bizi dualar kuruyor" yanıtını vermişti.