Şarkıcı Derya Uluğ'dan mutlu ilişkinin sırrı: "Birbirinizi tamamlayın" Nefes, Okyanus gibi şarkılarıyla adından söz ettiren pop müziğinin şarkıcı Derya Uluğ, müzisyen sevgilisi Asil Gök ile ilişkisi hakkında konuştu.

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Pop müziğin büyük çıkış yakalayan ünlü şarkıcılarından Derya Uluğ, son verdiği röportajda, çektikleri belgeselden bahsetti.

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin “Görüntülerde tatlı da olsa atışmalarınız var.” yorumu karşısında güldü.

“Herkesin tersi biraz sıkıntılıdır"

Uluğ “Herkesin tersi biraz sıkıntılıdır. O yönetmenimizin kurgusu oldu. Atışmadan sonra ikimiz de çok güldük. O bölüm yok ama. Stüdyoda bu tür şeyler oluyor. Ufak tefek çekişmeler normal. Yeri gelir ben, yeri gelir Asil, alttan alır. Birbirimizi tamamlıyoruz.” dedi.

"Kendimi tutamayıp ağladım”

Konu Fenerbahçe maçlarında, İrfan Can Kahveci’nin attığı goller sonrası stadyumda Derya Uluğ’un ‘Yansıma’ şarkısının çalınmasına geldi.

“Bize de sürpriz oldu"

Fanatik Fenerli Uluğ, “Bize de sürpriz oldu. O maça gitmeyip evde izledim. Golden sonra Asil’in ‘Sana hastayım anlasana’ derken sesini duyunca büyük heyecan yaşadık.

Fenerbahçe stadında goller sonrası şarkımın çalmasının manevi hissiyatının tarifi yok. O kadar duygulandım ki, kendimi tutamayıp ağladım.” diye konuştu.