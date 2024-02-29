Şarkıcı Derya Uluğ'un tacizci kabusu! Kapısına dayanıp mehdi olduğunu iddia etti Ünlü şarkıcı Derya Uluğ tacizci kabusu yaşıyor. Kendisini mesajlarıyla sürekli rahatsız eden tacizci, Uluğ'nun kapısına dayandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Bir tacizci, sosyal medya hesabından ünlü sanatçı Derya Uluğ'a sürekli mesaj atıp onu rahatsız ediyordu.

Aşık olduğunu, evlenmek istediğini ve onunla ilişki yürütebilecek özgüvene sahip olduğunu söylüyordu. Kendisinin mehdi olduğunu söyleyen tacizci, hatta sevgilisi Asil Gök'ten de ayrılmasını istedi.

Aylardır bu durumla uğraşan Derya Uluğ, onu engellese de sahte hesaplarla taciz devam etti.

“Evlenelim”

Sürekli ünlü şarkıcıya “Evlenelim” mesajları atan tacizci, en son Uluğ’un evinin önüne geldi.

Serbest bırakıldı

Site güvenliği ile tacizci arasında yaşanan arbedenin ardından Uluğ, emniyet ekiplerine haber verdi. Tacizci polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.