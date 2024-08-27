Şarkıcı Didem Kınalı evini gösterdi! Sade dekorasyonu çok beğenildi Danslarıyla adından söz ettiren Didem Kınalı, İstanbul'un göbeğindeki 2 katlı 3 odalı evini gösterdi.

Haber Merkezi

Bir dönem İbo Show'un en dikkat çeken oryantallerinden Didem Kınalı, 2022 yılında Cihangir'de dubleks daire satın almıştı.

O dönem açıklamalar yapan Kınalı "Mütevazi bir ev ve içi harap durumda. Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin TL bile değil ama Cihangir'in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fırsatçılar bir milyon TL'den kapı açıyorlar. O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1 artı 1 evlerin kirası 16 bin TL. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar ev için verdiğimden evin içerisini yaptıramadım" demişti.

Kınalı aldığı evi yavaş yavaş yeniledi ve kendi tarzına göre dekore etti. Kınalı 2 katlı 3 odalı evinin kapılarını da Evrim Akın'a açtı.

MİMAR TUTTU

Oryantal olarak tanınan Kınalı evinin içini mimarla anlaşarak dekore ettiğini açıkladı. Ancak ünlü isim mimarla sorunlar yaşadığını da söyledi.

Tadilat yaptırırken evi de baştan yaratan Didem Kınalı'nın gold detaylara sahip evinin balkonunu da çok dikkat çekti.

Evin, İstanbul manzarasıyla büyüleyen balkonunun oldukça huzur verdiğini söyleyen şarkıcı, eve 3 ay önce taşındığını da söyledi.