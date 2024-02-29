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Şarkıcı Doğuş, ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı

Şarkıcı Doğuş, ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı Geçtiğimiz günlerde böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrenen şarkıcı Doğuş, ameliyat olduğunu duyurdu.