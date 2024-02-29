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Geçtiğimiz günlerde 'estetik delikanlılığı bozar' açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne almıştı.
''Biraz ara vermiştim ama sahalara geri döndüm.'' diyen Doğuş, rahatsızlanınca apar topar hastaneye gitmişti.
Ufak bir rahatsızlık için hastaneye giden Doğuş böbreğinde 12 cm'lik bir kist olduğunu öğrendi. Ünlü isim kontroller sonrası acil ameliyata alınması gerektiğini öğrendi.
"3 ameliyat atlattım"
Doğuş hastane odasından paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 'Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim' diyen Doğuş iyi olduğu da söyledi.
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