Şarkıcı Doğuş hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyat olacak Uzun zamandır eşinin memleketi Azerbaycan'da bulunan Doğuş, basit bir rahatsızlık için hastaneye gitti. Doğuş'un apar topar ameliyata alınacağını öğrendi.

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Sahnelere uzun bir ara veren ünlü şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz gün bir mekanda sahneye çıkmıştı.

"Biraz ara vermiştim ama sahalara geri döndüm. Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm, çocuklarım gidip geliyor." diyen Doğuş'un, rahatsızlandığı ortaya çıktı.

12 cm'lik bir kist

Müge Dağıstanlı'nın paylaştığı habere göre; ufak bir rahatsızlık için hastaneye giden Doğuş'un böbreğinde 12 cm'lik bir kist çıktı.

Şarkıcı, kontroller sonrası acil ameliyata alınması gerektiğini öğrendi.