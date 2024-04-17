Şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile aşk pozu olay oldu İhanet iddialarıyla gündeme gelen Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı, verdikleri aşk pozuyla adeta düşman çatlattı.

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11 yıl önce Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen Doğuş, uzun zamandır ihanet iddialarıyla konuşuluyor.

İddiaları yalanlayan ünlü çift, düşman çatlatmaya devam ediyor.

Sosyal medyada aktif olan Doğuş'un karısı, aşk pozlarını paylaştı.

"Asla geri dönemezsin"

Hoşkedem Hidayetkızı, aşk pozuna "Hayat, U dönüşü olmayan bir yol gibidir, sadece ileriye gidebilirsin ama asla geri dönemezsin. Bu yüzden hayatının her anından zevk çıkar, çünkü bir daha asla geri dönmeyeceksin. Yani anı yaşayın, gerisi palavra. Delicesine sevdiğim." notunu düştü.

Hoşkedem Hidayetkızı ve Doğuş'un pozlarına "Doğuş karın olay git tadını çıkar", "Doğuş'tan yaşlı görünüyor, yakışmıyor" yorumları geldi.