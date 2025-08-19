Şarkıcı Dua Lipa doğum günü elbisesi! Çok beğenildi

Her yaptığı her giydiği taklit edilen isimlerden ünlü şarkıcı Dua Lipa, 30. yaşını nişanlısı Callum Turner ile birlikte unutulmaz bir partiyle kutladı.

Kutlama, lüks bir villada gerçekleşti. Şarkıcı, gümüş renginde, taşlarla süslenmiş cesur bir elbise giydi. Bel kısmındaki derin kesimleriyle dikkat çeken elbiseyi yine tasarımcı yakın arkadaşı hediye etti.

Dua Lipa doğum gününden kareleri paylaşarak gönderisine esprili bir not düştü:

"HEPİNİZ TEŞEKKÜR EDİN"

"En yakın arkadaşım bana harika bir elbise yaptı… Hepiniz Giuliiii'ye teşekkür edin! Ayrıca bu hızla pasta sayacı tutmam gerekecek."

Dua Lipa, Instagram hikâyelerinde ise uçakta şampanya ve pasta eşliğinde kutlamaya devam etti. Ardından arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı ve villadaki jakuziden manzaralı kareler paylaştı.