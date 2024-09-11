Şarkıcı Ebru Polat, idama karşı! "Ya böyle bir şey olabilir mi hiç?" Şarkıcı ve avukat Ebru Polat, Narin olayından sonra sosyal medyadan idam isteyenleri uyardı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılması üzerine sosyal medyada "İdam istiyoruz" paylaşımları gelmeye başladı. Birçok kişi de yapılan idam yorumlarına tepkiler verdi.

Ebru Polat da bu konuda düşüncelerini dile getirdi! Türkiye'deki gündemi yakından takip eden ünlü isimlerden Polat, "Ya böyle bir şey olabilir mi hiç?" tepki gösterdi.

HEM ŞARKICI HEM AVUKAT

Şarkıcı ve avukat Polat'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı:

"İdam önce böyle suçlar için gelir sonra o evrilir diğer suçlara da kayar. Sonra o düşünce özgürlüğünü rüyanda görürsün. Ya da kişi masumdur iftiraya uğramıştır bu yıllar sonra ortaya çıkabiliyor ve serbest kalıyorlar."

"KADER MAHKUMLARI NE OLACAK"

Ebru Polat konuşmasına şöyle devam etti:

"O kadar kötü niyetli insanlar var ki masum bir adama iftira atarak onu idama gönderebilir. Siz sanıyorsunuz ki hapishanelerde hep suçlular yatıyor.



Kader mahkumları da var bir gün masum olduğu ortaya çıksın diye bekleyen. Onun yerine müebbet hapis cezası verilsin diye isteklerde bulunsanıza arkadaşlar... Müebbet olursa ömrünün sonuna kadar zaten çıkamaz."