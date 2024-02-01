Şarkıcı Ebru Polat takipçilerinin itiraflarını paylaştı! Gelen mesajlara inanamadı Şarkıcılığının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Ebru Polat, takipçilerinden gelen itiraflara şaştı kaldı.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı Ebru Polat, paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Ebru Polat, yine takipçilerinden itiraflarını yazmalarını istedi.

"Sağlam itiraflar gelsin"

"Sağlam itiraflar gelsin." diyerek mesajları yayınlayan şarkıcıya herkesi şaşırtan mesajlar geldi.

"Oha ne sapıksınız"

Bir takipçi, Ebru Polat'a "Üvey annemle birlikte oldum." mesajı attı. Polat ise bunu paylaşarak "Oha ne sapıksınız" dedi.

Bir başkası ise gerçek baldızıyla ilişki yaşadığını söyleyince Ebru Polat, "Karına gerçekten yazık, sen de kız kardeşi de hiç mi utanmanız yok?" diyerek takipçisini ayıpladı.

Polat bunu daha önce de yapmıştı. Ünlü şarkıcı, gelen itiraflar yüzünden psikolojisinin etkilendiğini söylemişti.

"3 oda bir salon"

İtiraflardan sonra spor salonundan paylaşım yapan Polat, spor yaparken verdiği pozları şu notla yayınladı: "Üç oda bir salon olma yolunda ilerliyorum. "Hocam çektiğin fotoğraflar moralimi bozuyor"