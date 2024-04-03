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Sosyal medyanın en dikkat çeken şarkıcılarından Ebru Polat, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.
'Kalçamda protez yok'
Programın sunucularından Müge Dağıstanlı, Ebru Polat'a 'Kalçanda protez var mı yok mu?' diye sordu. 'Kalçamda protez yok.' yanıtını veren Polat, 'Belim çok ince, elleyebilirsin istersen.' deyince canlı yayında bomba anlar yaşandı.
Polat 'İstersen elleyebilirsin' deyince Dağıstanlı, Polat'ın kalçasını elleyerek kontrol etti.
"Sende hiçbir şey yapılmaz'
Dağıstanlı 'Peki böyle çıkıklık için ne yapmak gerekiyor? Squat mı?' diye sordu. Polat, 'Sen çok zayıfsın, sende hiçbir şey yapılmaz.' yanıtını verince stüdyoda kahkaha koptu.
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