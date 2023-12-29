Şarkıcı Ebru Polat'ın asgari ücret paylaşımı gündem oldu Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son olarak asgari ücretle ilgili yorumuyla konuşuldu.

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Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücret kararını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı. Işıkhan, kararla çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirtirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 18 bin lira talep ettiklerini ve karara şerh koyduklarını söylemişti.

Gündemi yakından takip eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzel popçu, son olarak asgari ücrete gelen zam sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Polat, çalışanlarına asgari ücretin üstünde maaş verdiğini açıklayarak çalışanlarına sağladığı şartları da tek tek saydı. Ayrıca şarkıcı, her zaman çalışanın emekçinin yanında olduğunu belirtti.

"1 gün geç yatırmadım"

Ünlü şarkıcının paylaşımı şöyle: "Bu arada 2-3 mesaj gelmiş asgari ücretle ilgili... Ben ekip arkadaşlarıma haftada 2 gün izin veriyor ve yine de asgari ücretten fazla maaş veriyordum arkadaşlar. Ve işe başlama saatleri 10.00 ( 09.30 gibi geliyorlar) Bizde kimse asgari almadı hiç, üstelik 2 gün tatilleri de ekstra olmasına rağmen üstelik prim de alıyorlar. Ayrıca işler de düşük son zamanlarda yine de 1 gün geç yatmadı maaşları. Kazanmadığım zamanlarda dahi konserlerden kazandığımı çıkarttım verdim. Helal olsun. Biz bir aileyiz ve çok da rahatlar, kendi yerleri gibi rahatlar salonda. Ben her zaman çalışanın, emekçinin yanındayım. Tabii ki hak edene hak ettiği derece."