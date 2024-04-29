Şarkıcı Ece Seçkin, sahne kostümüyle olay oldu! Takipçileri yorum yağdırdı Türk pop müziğinin güzel yıldızı Ece Seçkin, dün akşam İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Seçkin'in tercih ettiği mini kombine yorum yağdı.

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Yaptığı açıklamalarla sürekli tartışma yaratan türkücü İzzet Yıldızhan, kadın şarkıcılara yönelik; "Burası Türkiye... Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet." sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan'ın yarı çıplak bir halde teknede şarkı söylediği videoya tepki göstermiş ve türkücüye de bu sözlerini hatırlatmıştı.

Türkücü ise "Arkadaşlar ben bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum." demişti.

Sahne tarzına yorum yağdı

Ece Seçkin şimdi de sahne tarzıyla gündem oldu. Kahverengi tonlarda iki parçadan oluşan bir kıyafet giyen Seçkin, bu defa beğenilmedi. Mini eteğinin iki tarafında bulunan yırtmacıyla da dikkat çeken ünlü isme yorum yağdı.