Şarkıcı Ece Seçkin'den kar pozu geldi! Yorgana sarıldı

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İstanbul'a kar yağmasını daha fazla bekleyemeyen Ece Seçkin, kış aylarının tadını çıkarmak için Finlandiya'ya tatile gitti. Kuzey ışıklarını seyrederken buzlu suya giren Ece Seçkin, o anları da takipçileriyle paylaştı.

KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Karda vakit geçiren Ece Seçkin, tatilinin her anını 1.9 milyon takipçili hesabından yeni karelerini yayınladı.

Karlar içinde beyaz bir yorgana bürünen Ece Seçkin peş peşe pozlar verdi. Ünlü ismin bu pozları, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.