Şarkıcı Edis'in anne ve babası boşandı Şarkıcı Edis'in 'in annesi Sevil Görgülü, 40 yıllık eşi Ayhan Görgülü ile boşandıklarını duyurdu.

Haber Merkezi

Özellikle genç yaşında büyük bir kitleye ismini duyurmuş olan ünlü popçu Edis, şu sıralar zor günler geçiriyor.

Edis'in annesi Sevil Görgülü, eşi Ayhan Görgülü ile 40 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

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Eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Sevil Görgülü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim, hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor ve bazen önemli kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ayhan Görgülü ile olan 40 yıllık evliliğimizi anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Herkesin yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.