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Haber Merkezi

Türk halk müziğinin dikkat çeken genç seslerinden Elif Buse Doğan, Türkan Şoray makyajı yaptırdı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncu Türkan Şoray’ın ikonik tarzını ve duruşunu taklit eden ünlü sanatçı, paylaştığı videoyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

"SULTAN GİBİ"

Elif Buse Doğan’ın bu özel paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Güzel tepkiler alan ünlü şarkıcıya, “Gerçekten de bir Sultan edası var” ve “Türkan Şoray’ın gençliği gibi” yorumlar yapıldı.