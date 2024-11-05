Bir dönemin popüler isimlerinden ünlü şarkıcı Elif Karlı, geçtiğimiz yıllarda zor günler geçirmişti.

Karlı'nın cezaevinde yatan 30 yıllık eşi Ahmet Cengiz Karlı, 2023 yılının Ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda etmişti.

Eşi kaybettikten sonra çok değiştiğini dile getiren Karlı, inancını yitirdiğini söyledi.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Elif Karlı, şunları söyledi:

"İNANCIMI KAYBETTİM"

“Eşimi kaybetmeden önce çok inançlı bir insandım, sürekli dua ederdim. Ama eşimi kaybettikten sonra inancımı kaybettim, dua edemedim.

Şimdi elbette toparlandım, Allah’a olan inancım zaten her zaman vardı ama dua etmeye tekrar başladım. Bir gün bir takipçimden gelen mesaj beni kendime getirdi ve Cengiz için tekrar dua etmeye başladım.”