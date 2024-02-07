Şarkıcı Emrah kızı Eleysa'yı paylaştı! "Allah'ım seni bağışlasın" Büyük oğlu Tayfun'la birilerinin araya girmesine rağmen asla görüşmeyen Emrah, diğer çocuklarını paylaşmaya doymuyor. Ünlü şarkıcı şimdi de kızı Eleysa'yı Instagram hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Emrah,2014 yılında Sibel Kirer’le evlenmişti.

Ünlü çift, 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına almışlardı.

Şarkıcı Emrah zaman zaman sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karelerini paylaşıyor.

Emrah, son paylaşımıyla yine sosyal medyada gündem oldu. Dün yaptığı paylaşımda takipçilerinin kandilini kutlayan Emrah, daha sonra küçük kızı Eleysa'nın başını örtüp dua ettiği anları yayınladı.

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Allah'ım seni bağışlasın"

"Benim güzeller güzeli prenses kızım, hayatımın anlamı. Allah'ım seni bağışlasın. Yüce rabbim seni nazarlardan saklasın"

Tayfun'un düğününe bile gitmedi

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı