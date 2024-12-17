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Haber Merkezi

Oyuncu ve sunucu Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına Esra Balamir konuk oldu. Evinde sadeliğe önem veren Esra Balamir, samimi açıklamalarda da bulundu.

Tekne yanması olayını anlatan Esra Balamir, "Amerika'ya gittim Demet Akalın ile. Tam geliyorum kız arkadaşım aradı doğum günüm teknede yapacağız. 14 saat uçtuğum gibi Datça'ya gittim ne oldu biliyor musun?

TEKNE FACİASI

Sonra tekne yandı, o etiketi üstümde aldıklarım hepsi yandı. Üstümde bir bikini ayağımda terlik dahi yok. Kayalıklarda sahil güvenliği bekledik.""Bir daha teknede kalamam diye düşünüyorum. Ertesi sabah kalktım telefonum yok." dedi.

Hastalığından bahseden Balamir şu ifadeleri kullandı:

"EKRANLARA KÜSTÜM"

"Ben Otoimmün hastalığıymışım. Kendi metabolizmanın sana verdiği zarar. Boynumdan 7-8 kere lenf çıkartıldı. Rutin bir tedavi sürecim var benim. Bir kere benim karakterimi etkiledi.

"Burun ameliyatı da beni ekranlara küstürdü. Kendimi kamerada görmeye dayanamıyordum. Hiçbir davete gitmemeye başladım. Kamerada kendimi görünce çok kötü oluyordum. Ankaralı doktorumuz bana derman oldu."