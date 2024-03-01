Şarkıcı Fatih Ürek filtreyi abartınca sosyal medyada alay konusu oldu! Fotoğrafına yorum yağdı Yayınladığı fotoğraflara photoshop yapmayı seven ünlü şarkıcı Fatih Ürek, bu sefer abarttı. Son karesi sosyal medyanın diline düştü.

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Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen 57 yaşındaki Fatih Ürek; dansları, şarkıları ve katıldığı programlardaki açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Şarkıcı, son olarak yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

Fatih Ürek, 519 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından arkadaşıyla çekilmiş bir pozunu yayınladı. Ürek, filtreyi abartınca ortaya çıkan görüntü takipçilerini şaşırttı.

"Gıybetsiz olmaz"

Sosyal medyada alay konusu olan ünlü şarkıcı yayınladığı karenin altına; "Benim tatlı arkadaşım Elif'imizin doğum günü gecesi. Tabii ki gıybetsiz olmaz. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun." yazdı.