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Hem müzik dünyasının hem de ekranların aranılan yüzlerinden olan Fatih Ürek, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olan ünlülerden.

Önceki gün sahne almak için bir mekanda görüntülenen ünlü şarkıcı, konser öncesi kameralarının önüne geçti.

Ürek'e set çalışanını kovdurduğu yönündeki iddialar soruldu. Soruyu duyar duymaz hayatının şokunu yaşayan Fatih Ürek'in şaşkınlığı dikkat çekti.

"YALAN"

Soruyu duyunca bir anda afallayan Ürek "Çocuklar ben yaptım mı öyle bir şey? Nereden çıktı bu? Bak takılırım ben, kızarım. Kimsenin ekmeğiyle oynanır mı? Hayatta böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum ben olamaz. Çok disiplinliyim. Hatta fazla disiplinliyim ama kovmam, uyarırım. Asla kimseyi göndermedim. Menajerim veyahut oradaki insanlar konuşurlar. Vallahi göndermedim." diyerek iddiaları yalanladı.