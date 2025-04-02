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Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ünlü sanatçının cenaze töreni sırasında ve miras paylaşımı yüzünden yıllardır aralarının açık olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur ile aile bireyleri arasında yaşanan tartışma dikkat çekmişti.

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından aile içindeki gerilim devam ederken, kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı'dan yeni paylaşımlar geldi.

"ÜMİTSİZ PAYLAŞIM"

Miras tartışmalarının ardından ortalık sakinleşti derken Tuğçe Tayfur'dan babasıyla bir paylaşım geldi. 'Ümitsiz bir bekleyiş bu...' notuyla paylaşım yapan Tuğçe Tayfur babasıyla bir fotoğrafına yer verdi.

Bundan saatler sonra ise Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı bir paylaşım yaptı. Şirin Gözalıcı, "Seni sevmem için dolu sebeplerim var.. Sen benim canımın sol yanısın... Nurlarda uyu Kral Dayım. Hani diyordun ya bize ,siz benim meleklerimsiniz... Meleklerin seni çok özlüyor..." notunu düştü.