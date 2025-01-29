Şarkıcı Fulden Uras babasını kaybetti! Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Haber Merkezi

Fulden Uras, daha önce meme ve bağırsak kanserine yakalandı. Yıllardır birçok kez ameliyat olan Uras, babasının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Uras, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, babasının sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğunu belirterek "Babamı entübe ettiler. Allah yardımcımız olsun" demişti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Saatler sonra yeni bir paylaşım daha yapan Uras, "Babacığımı kaybettik, doyamadım sana babam" diyerek sevenlerini üzdü.