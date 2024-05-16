Şarkıcı Gökhan Özen, seks diyetini anlattı: "İki sebebim var" 44 yaşındaki Gökhan Özen, cinsel hayat itirafıyla çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından itiraflarını sürdürdü.

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ensonhaber.com

Bir dönemin en popüler yıldızı Gökhan Özen, uzun süre ABD'de gözlerden uzak bir hayat sürdükten sonra Türkiye'ye dönmüştü. Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, kariyerinin zirvesini yaşadığı sıralarda ani bir kararla Los Angeles'a taşınmıştı.

Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye döndü. Estetikli haliyle gündeme gelen Özen, verdiği son röportajda seks diyetine girdiğini söylemişti. Açıklamasıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı, seks diyetini anlattı.

"İki kere seks diyeti yaptım"

"Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım. diyen Gökhan Özen, bu diyetlerden birinin aylarca birinin de bir yıldan fazla sürdüğünü söylemişti.

Bu sözleri sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

"Çapkındım"

"Bir seks diyeti dedim baktım ortalık karışmış. Beni izleyen, beni takip eden belki de örnek olan genç arkadaşlarım için konuyu tekrardan açıklıyorum. Çapkındım son yıllarda çapkın değilim.

O kadar çapkın değilim ki Amerika gibi Los Angeles gibi bir yerde senenin 10 ayı herkesin mayolarla bikinilerle dolaştığı bir ortamda kendi kararımla seks hayatıma ara verdim yani bir seks diyeti yaptım.

"İki sebebi var"

Bunu yapmamda iki sebebim vardı. Birincisi nefsime hakim olmak. Dediğim gibi ortam ütopik bir ortam sağlıklı bir insan olarak da aklımız her şeye kayabiliyor. Ben de istedim ki böyle bir ortamda arzularıma isteklerime hakim olmak.

"NBA starları da yapıyor"

İkincisi de motivasyonumu enerjimi belki uykumu, duygumu, vaktimi bu tarz şeylere değil de işlerime kanalize edersem daha başarılı olacağımı hissettim. Bunu yapan NBA starları olduğunu da öğrendim. Ama bu sürekli yapılacak bir şey değil."