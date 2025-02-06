Şarkıcı Gökhan Kırdar'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

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Dizi ve film müziği söz yazarı sanatçı Gökhan Kırdar'dan gelen haber hayranlarını üzdü.

Yerine Sevemem, Üstüme Basıp Geçme, Kurtlar Vadisi, Cendere ve Öldüm de Uyandım gibi şarkılarıyla bilinen usta sanatçı Gökhan Kırdar'ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

"İÇ KANAMA GEÇİRDİ"

İç kanama geçirdiği belirtilen Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…"

"KAVUŞACAĞIZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümü için de duyularını aktaran Kırdar, "Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm.. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim" ifadelerini kullandı.