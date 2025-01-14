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Haber Merkezi

ABD’nin Los Angeles şehrinde ve çevresinde günlerdir devam eden yangın bitmek bilmiyor.

Bölgedeki şiddetli rüzgarlar, söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.

TÜRK ÜNLÜLERİN DE EVLERİ VAR

Lüks malikanelerin de küle döndüğü Los Angeles yangınınında Kenan Doğulu ve Beren Saat de evlerini kaybetmişti. Survivor yarışmacısı Turabi de geçtiğimiz gün ev ve arabasının küle döndüğünü söylemişti.

GÖKHAN ÖZEN 'YANGIN YOK' DİYOR

Yetkililer bölgeye dair uyarılarını sürdürürken bir döneme damga vuran Gökhan Özen, Los Angeles'taki evinin terasından bir paylaşımda bulundu.

"PANİK YOK"

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Gökhan Özen paylaşımında "Los Angeles sakin" notunu düştü.

Özen, 'Akrabaları, yakınları ve sevenleri olanlar için bu videoyu çekmek istedim, duman, itfaiye, panik böyle bir durum yok' dedi.

TEPKİ ALDI

Ancak Gökhan Özen'in paylaşımına sosyal medyada tepkiler geldi. Binlerce insanın tahliye edildiği bölgeye dair bu paylaşıma "Millet yalan mı söylüyor", "Los Angeles'ta olduğuna emin misin?", "Adam Los Angeles'i kendi mahallesinden ibaret sanıyor", "Tamam anladık Los Angeles'ta evin var" yorumları geldi.

SOSYAL MEDYA YANGIN YERİ

Yangında geniş bir alanı kül eden alevler, on binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu. En az 24 kişinin ölümüne yol açan yangından yüz binlerce yapı da yok oldu.

Tüm çabalara karşın büyük yangınların hala kontrol altına alınamadığı, sık sık sosyal medya hesaplarından karelerle yayınlandı.

Kaliforniya eyaleti yetkililerine göre bölge genelinde en az üç büyük yangın sürüyor.