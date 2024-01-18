Şarkıcı Gülben Ergen ağlayarak itiraf etti: "Bizim bir cinayetimiz var" Hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları anlatan Gülben Ergen, çocukluğu hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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'Bana Unutmayın ki Hiçbir Şey Olmaz' sözüyle hafızalara kazınan Gülben Ergen, programda hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve çocukluluğundaki zor anlarını anlattı.

Annesi ve babasıyla ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Ergen, ağabeyiyle anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"Trafik kazası diye geçiştirdim"

'Ağabeyimi kaybettiğimde toparlayamadım' diyen Gülben Ergen 'Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim, ağabeyimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu, bizim bir cinayetimiz var yani' dedi.

Gülben Ergen'in bu anları, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.