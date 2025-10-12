Şarkıcı Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Sanat dünyasını sarsan ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü.

Sağlık ekibinin kontrolünde, Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otopsinin ardından Güllü’nün cenazesi, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Pencereden düşmeden önceki son anları evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada birçok iddia detaylı olarak araştırılırken, şarkıcının, alkol veya uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına dair Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonucu da çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunda Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol tespit edilirken, uyuşturucu veya zehirleyici maddelere rastlanmadı.

EVİNDE İNCELEME YAPILDI

Soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adli Tıp Uzmanı, Yüksek Fizik Mühendisi ve Olay Yeri İnceleme Uzmanının da içinde yer aldığı bilirkişi heyeti, Güllü’nün evinde ve düştüğü yerde inceleme yaptı.

İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de katıldı.

İnceleme sırasında Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile oğlu Tuğberk Yağız Gülter de evde hazır bulundu.

Güllü'nün çocukları yöneltilen soruları yanıtlarken, 3 saat süren inceleme sonrası bilirkişi heyeti olay yerinden ayrıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının düşmeden önce evin salonunda çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, Tuyan Ülkem Gülter'in televizyonun önünde dans ettiği, olay gecesi evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.