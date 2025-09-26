Şarkıcı Güllü'nün son röportajı! "Beni Serenay Sarıkaya oynasın"

Yalova’daki evinin balkonundan düşerek 51 yaşında hayatını kaybeden Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının hesabından bir paylaşım yaparak; “Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun.” dedi.

51 yaşındaki şarkıcının ölümü, magazin dünyasını yasa boğdu. Ünlü şarkıcı, kendisi gibi arabeske gönül vermiş şarkıcı Ferdi Tayfur’un vefatından ardından ailesinin miras yüzünden birbirine düşmesi hakkında konuşmuştu.

"PARAYLA PULLA İŞİM OLMAZ"

"Benim de iki çocuğum bir torunum var" diyen ünlü sanatçı, “Benim de evlatlarım var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eğlesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı.” açıklamasında bulunmuştu.

SERENAY SARIKAYA'YI İSTEMİŞTİ

Güllü, hayatının film olmasını ve kendisini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını istediğini söylemişti.