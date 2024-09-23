Şarkıcı Gülşen sahnede fenalaştı! Yakın arkadaşını Metin Arolat'ın ölümüyle sarsılan Gülşen, dünkü konserinde Bangır Bangır şarkısını söylerken rahatsızlandı.

Haber Merkezi

İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı sırada fenalaşan Metin Arolat, konserine ara verdi. Kulise geçip bir süre dinlenen Arolat ‘kolum uyuşuyor’ diyerek gömleğini çıkardı. Biraz dinlendikten sonra ise tekrar sahneye çıktı. Kısa süre sonra tekrar fenalaşan Arolat bir anda yere yığıldı.

52 YAŞINDAYDI

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Metin Arolat, 52 yaşında vefat etti. Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat için dün cenaze töreni yapılmıştı. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde hüngür hüngür ağlayan Gülşen dikkat çekmişti.

SAHNEDEN İNDİ

Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Gülşen, dün akşam konser verdiği sahnede Arolat'ın klibini çektiği 'Bangır Bangır' şarkısını söylerken fenalaştı, sahneden inmek zorunda kaldı.