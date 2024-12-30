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Haber Merkezi

Sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle sık sık gündem olan Gülşen, Türkmenistan'daki konserinde kıyafetiyle herkesi şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, sahneye çıkarken alıştığımız cesur ve iddialı kıyafetlerinden uzak durarak, oldukça kapalı bir kostüm tercih etti.

Gülşen'in bu tarzı isteyerek yapmadığı ortaya çıktı. Bunun ardında ise organizatörün konser için “cesur” kıyafetlerin yasaklanması şartı bulunuyordu.

GÜLŞEN'İN İÇİNE SİNMEYEN SAHNE KOSTÜMÜ

Tarzından ödün vermek istemeyen Gülşen, organizatörün dediğini yapsa da kapalı olmasına rağmen vücudunu komple saran bir dar bir elbise giydi.

Türkiye'deki konserlerinden fotoğraflarını sosyal medya hesabında sıkça paylaşan Gülşen, Türkmenistan konserinden ise herhangi bir paylaşım yapmamayı tercih etti.