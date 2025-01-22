Şarkıcı Hadise, Ahmet Çakar'a dava açtı

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Ünlü şarkıcı Hadise, katıldığı bir YouTube programında özel hayatına ilişkin yaptığı çarpıcı itirafların ardından eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Eski bir ilişkisiyle ilgili erotik bir anısını anlatan Hadise'nin, "Bir kavga yaşandı, ben evi terk edip otele gittim. Peşimden geldi. İlişkilerde bazen ayrılma süreci başlamıştır ama kopamazsınız. O sırada telefonumu laptop ile şarj ediyordum. Bana telefonunu şarj etmemi söyledi, bilgisayara bağladım. 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı, evet'e bastım. Kendisinin aynada çekilmiş aşırı fazla pozları çıktı karşıma. Hiç yakışmıyor. Daha sonra bir video izledim. Performans videosuydu ve 'İyi ki de izledim' dedim." bu açıklamaları, Çakar tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

"TERBİYESİZ, VAROŞ, KEZBAN"

Çakar, Hadise'nin terbiyesiz ve görgüsüz olduğuna yönelik düşüncülerinin vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:





Hadise terbiyesiz bir kadınmış. Hadise görgüsüz bir kadınmış. İnsanların zaman zaman bu birliktelikleri esnasında topluma aykırı gelecek bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri bazı icraatları olur. O programa Sinan Akçıl çıksaydı ve deseydi ki, Hadise'nin şunları şunlarını gördüm ki bu Hadise'yi yerinden zıplatacak şeyler olsun.



Özel hayatla ilgili adamlıkta var mıdır veya kadınlıkta, dürüstlükte var mıdır falan deseydi. Kırbaççı gibi oldum, en büyük zevki sevişirken kırbaç yemekti deseydi herkes ayağa kalkardı. 10 yıl sonra şu konuşmadan ne kadar varoş ve Kezban olduğunu anlamış oluyorum.

HADİSE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü şarkıcı, yaşananların ardından hiçbir açıklamada bulunmamıştı.

Ancak Hadise'nin, bu hakaret içerikli konuşmalarından ötürü Çakar hakkında 50 bin TL'lik tazminat davası açtığı ortaya çıktı.

"ÖZEL HAYATA TECAVÜZ"

Şarkıcının avukatı tarafından verilen dilekçedeki “Müvekkilimizin kişilik haklarına, özel hayatına tecavüz söz konusu. Bir pop star, sistematik olarak hakaret ve iftiraya maruz kalmaktadır.” sözleri dikkat çekti.