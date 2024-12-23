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Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni yılın ilk konserini Mısır'ın başkenti olan Kahire'de verecek. Hadise, Kahire konserinden 10 milyon lira elde edecek. Hadise'nin yılbaşında vereceği konserlerle birlikte elde edeceği ücret ise tam olarak 20 milyon lira.

İki haftadır yılbaşı konserleri için sahnelerde olan Hadise, dün akşam da Ankaralı sevenleriyle buluştu.

MİNİ ELBİSELİ DANS

Sütlü kahve tonlarında mini bir elbise giyen Hadise, yaptığı dans ile gündem oldu. Hadise'nin ilginç dansına yorum yağdı.