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Şarkıcı Hadise oyuncu oluyor! 10 milyon TL'lik teklifi kabul etti

Şarkıcı Hadise oyuncu oluyor! 10 milyon TL'lik teklifi kabul etti Yıllardır oyunculuk teklifi aldığı bilinen ünlü şarkıcı Hadise, dijitalde yayınlanacak bir proje teklifini kabul etti. Hadise bu işten 10 milyon TL alacak.