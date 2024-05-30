Şarkıcı Hadise oyuncu oluyor! 10 milyon TL'lik teklifi kabul etti

ensonhaber.com
Hadise kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
Şarkılarıyla milyonlarca hayranını coşturan Hadise, oyunculuk teklifini kabul etti.
Uzun zamandır gelen teklifleri geri çeviren Hadise, bu kez gelen milyonluk teklife hayır diyemedi.
8 bölüm 10 milyon lira
Bir dijital platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için Hadise'ye gelen teklif, 10 milyon lira.
Ünlü şarkıcı, bu teklife hayır diyemedi.
Seda Bakan ikna etti
Hadise'nin teklifi kabul etmesinde en önemli etkenlerden biri de Seda Bakan oldu.
Seda Bakan, yakın arkadaşını motive etti ve Hadise oyunculuk dersleri almaya başladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış