Şarkıcı Hadise oyuncu oluyor! 10 milyon TL'lik teklifi kabul etti
ensonhaber.com

kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Şarkılarıyla milyonlarca hayranını coşturan Hadise, oyunculuk teklifini kabul etti.

Uzun zamandır gelen teklifleri geri çeviren Hadise, bu kez gelen milyonluk teklife hayır diyemedi.

8 bölüm 10 milyon lira

Bir dijital platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için Hadise'ye gelen teklif, 10 milyon lira.

Ünlü şarkıcı, bu teklife hayır diyemedi.

Seda Bakan ikna etti

Hadise'nin teklifi kabul etmesinde en önemli etkenlerden biri de Seda Bakan oldu.

Seda Bakan, yakın arkadaşını motive etti ve Hadise oyunculuk dersleri almaya başladı.