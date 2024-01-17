Şarkıcı Hadise yatakta üstsüz poz verdi! Paylaşım sosyal medyayı salladı Türkiye'nin en başarılı pop şarkıcılarından biri olan Hadise, yeni klibinin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

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Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem olan şarkıcı Hadise sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden.

Ünlü şarkıcı son paylaşımıyla da gündem oldu. Hadise yeni klibinin kamera arkası görüntülerini yayınladı.

"Çok yakında"

Ünlü şarkıcının yatakta verdiği poz gündem gündem oldu. Şarkıcı paylaşımına "Çok yakında" notunu düştü.

Mehmet Dinçerler ile olaylı boşanmasından sonra pozlarıyla ve danslarıyla adından söz ettiren Hadise yılı yarım göğüs açarak uğurlamıştı.

"Beni bir tık rahatsız etti"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise iddialı pozlarını peş peşe paylaşmıştı. Hadise, geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'ni eleştirmişti.Hadise "Kızmasınlar ama ben herkes gibi Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum yeni sezonda süre beni rahatsız etmiyordu ama bu yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bende böyle bir şeyler bana bir tık fazla gelince, inandırıcılığı bir tık azalınca ben bir soğuyorum projeden. Ha tekrardan dönebilirim ama soğuyorum, yapacak hiçbir şey yok" demişti.