Şarkıcı Hadise'den samimi açıklamalar: "Herkes beni Galatasaraylı zannediyor" Pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden olan Hadise, katıldığı programda yaptığı açıklamalarıyla Galatasaraylı taraftarı üzdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımları ve sahne danslarıyla sürekli gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Yaptığı açıklamalarda samimi itiraflarda bulunan Hadise, "Hadise olmasa İstanbul daha güzel olurdu." sözleriyle şaşırttı.

İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından ara başlıklar:

"Sürekli geçiyorum"

"Bazı dönemler hiçbir şarkıya tahammülüm olmuyor. Sürekli geçiyorum. Müzik listelerinde hep aynı isimler. Çok yorucu ve sıkıcı. Elbette her şarkıcının kendine göre seveni var. Ama platformlar adil değil.

"Herkes beni Galatasaraylı zannediyor"

Herkes beni Galatasaraylı zannediyor. Ancak ben takım tutmuyorum.

"Şikayetçi değilim"

Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için. Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum. Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum.

"Tablo satın almayı seviyorum."

Galeri gezmeyi, sanatla ilgili bilgi edinmeyi, tablo satın almayı seviyorum."