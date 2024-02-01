Şarkıcı Hadise'den üstsüz poz! Sırt dövmesi olay oldu

ensonhaber.com
Şarkıcıları, sahne performansı ve cesur kıyafetleriyle sürekli gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yine olay yaratacak bir paylaşım yaptı.
Son olarak 14,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından şarkıcı, sırt dekolteli bir paylaşım yaptı.
"Ben lider değilim, önderim"
Hadise'nin sırtındaki dövme dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı paylaşıma "Ben lider değilim, önderim" notunu düştü.
Paylaşım kısa sürede en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış