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Şarkıcı Hadise'den üstsüz poz! Sırt dövmesi olay oldu

Şarkıcı Hadise'den üstsüz poz! Sırt dövmesi olay oldu Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hadise yine rahat durmadı. Şarkıcı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden sırt dekolteli bir paylaşım yaptı.