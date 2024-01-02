Şarkıcı Hadise'nin yeni yıl karelerine yorum yağdı: Göğsünü gösterdi Kendinden söz ettiren Hadise, yeni yılda da uslu durmayacağını sosyal medyadan duyurdu. Cesur şarkıcının son kareleri hayranlarından tam puan aldı.

ensonhaber.com

Her yaptığı olay olan ünlü isimlerden Hadise, durmuyor.

2024'e merhaba pozu

Verdiği konserler ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise, bu sefer de 2023 yılına veda ederken verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Göğsünü gösterdi

Şarkıcı, ayna karşısında göğsünü gösterdiği bir fotoğrafını yayınladı.

14,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 2023 yılına veda ettiği bir video yayınlayan Hadise, konserlerinden kareleri, ayna karşısında verdiği cüretkar pozları ve sevdikleriyle çektirdiği pozları birleştirdi.

"Bye 2023

Hadise'nin "Güldürdüğünle, ağlattığınla…Verdiklerinle, aldıklarınla… Bye 2023" notuyla videoda göğsünü açarak verdiği poz dikkat çekti.

Şarkıcının paylaşımına hayranları yorumlar yağdırdı.