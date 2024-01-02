Şarkıcı Hadise'nin yeni yıl karelerine yorum yağdı: Göğsünü gösterdi

ensonhaber.com
Her yaptığı olay olan ünlü isimlerden Hadise, durmuyor.
2024'e merhaba pozu
Verdiği konserler ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise, bu sefer de 2023 yılına veda ederken verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
Göğsünü gösterdi
Şarkıcı, ayna karşısında göğsünü gösterdiği bir fotoğrafını yayınladı.
14,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 2023 yılına veda ettiği bir video yayınlayan Hadise, konserlerinden kareleri, ayna karşısında verdiği cüretkar pozları ve sevdikleriyle çektirdiği pozları birleştirdi.
"Bye 2023
Hadise'nin "Güldürdüğünle, ağlattığınla…Verdiklerinle, aldıklarınla… Bye 2023" notuyla videoda göğsünü açarak verdiği poz dikkat çekti.
Şarkıcının paylaşımına hayranları yorumlar yağdırdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış