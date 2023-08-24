Şarkıcı Hamiyet'in son hali
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Söylediği şarkılarla 90'lara damga vuran ve şöhreti yakalayan Hamiyet artık gözlerden uzak yaşıyor.

Güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Hamiyet, paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının son hali paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Şarkıcı Hamiyet'in son hali

"Yeni bir Hamiyet göreceksiniz"

hayatına devam eden Hamiyet geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada “Artık karşınızda yeni bir Hamiyet göreceksiniz. Tarzımı değiştirerek ve zamana ayak uydurarak özellikle Z kuşağının beğeneceği şarkıları imza atacağım" demişti.