Şarkıcı Hamiyet'in son hali 1990’lı yıllarda oldukça popüler olan şarkıcı Hamiyet sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

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Söylediği şarkılarla 90'lara damga vuran ve şöhreti yakalayan Hamiyet artık gözlerden uzak yaşıyor.

Güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Hamiyet, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının son hali paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

"Yeni bir Hamiyet göreceksiniz"

Müzik hayatına devam eden Hamiyet geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada “Artık karşınızda yeni bir Hamiyet göreceksiniz. Tarzımı değiştirerek ve zamana ayak uydurarak özellikle Z kuşağının beğeneceği şarkıları imza atacağım" demişti.