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İlk olarak Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu'nun "Köle" adlı şarkısında yaptığı kadın vokal sesiyle tanınan Hande Ünsal, kariyerinde hızlı adımlarla ilerliyor.

Şarkıcı Hande Ünsal, en son sahneye transparan kıyafetle çıkınca sosyal medyada linç yemişti.

"SOKAKTA BÖYLE GİYİNMİYORUZ"

Ünsal, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan eleştirilere çok isinirlenen ünlü isim, “Giydiğim kıyafet transparan. İçinde iç çamaşırı bulunmuyordu çünkü ten rengi astar vardı. Astar dans ettiğim için kıvrılmış ve iç çamaşırı görüntüsü vermiş. Bu kıyafet sahne kıyafeti. Ben bunu giyip sokakta gezmiyorum. Hepimiz istediğimiz gibi giyinmekte özgürüz” dedi.