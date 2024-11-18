Şarkıcı Hande Ünsal transparan tulumunun kurbanı oldu! Tarzına yorum yağdı

Haber Merkezi

Kendisi gibi şarkıcı olan annesi Niran Ünsal gibi aynı mesleği tercih eden Hande Ünsal, son verdiği konserinde performansından çok sahne kıyafetiyle konuşuldu.

Önceki gün İstanbullu hayranlarıyla buluşan Hande Ünsal, siyah göğüs dekolteli bir tulum tercih etti. Tulumun şeffaf detayları ise gözlerden kaçmadı.

Sahnede dans da eden ünlü şarkıcı hareket ederken kıyafetin azizliği uğradı.

Hande Ünsal'ın sahne pozlarını gören hayranları "İç çamaşırı görünüyor" diyerek eleştirdi.

"ASTAR KATLANMIŞ"

Yorumlara sessiz kalmayan Hande Ünsal "Kadının kadına yaptığına bak çok üzlüyorum, Astar katlanmış o iç çamaşırı değil" dedi.