Yağmur Uçar

Şarkıcı Hatice, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için sandık başına gitti.

CHP'nin ön seçim sürecinde, parti üyesi olmayan vatandaşların da destek verebilmesi amacıyla sandıkların yanına "Dayanışma Sandığı" kuruldu.

Türkiye genelinde 81 ilde toplam 5 bin 600 sandıkta sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00’ye kadar devam edecek.

SEÇİM KOMBİNİ

Oy kullananlar arasında ünlü şarkıcı Hatice de yer aldı.

Her seçimde tarzıyla dikkat çeken Hatice, bu kez de şık kombiniyle sandık başında görüntülendi.