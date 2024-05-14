Şarkıcı Hatice, sevgilisini anlattı: "Beni aldatırsa cinsiyet değiştiririm" Ünlü şarkıcı Hatice, 1 yıldır görüşemediği sevgilisi Ali Kemal’e çok güvendiğini söyledi. Ünlü isim, "Sevgilim beni aldatmaz" dedi.

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ensonhaber.com

90’lı yıllarında pop müziğe Kezban Yenge şarkısıyla başarılı bir giriş yapan ünlü şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı’yla ilişkisine doludizgin devam ediyor. Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Hatice, Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk oldu.

"Cinsiyet değiştiririm"

Hatice, özel hayatı ve Ali Kemal Sarı ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Sevgilisine çok güvendiğini söyleyen Hatice, “Sevgilimi bir kadınla yatakta görsem bile asla aldattığına inanmam. Zaten Ali Kemal aldatırsa ben cinsiyet değiştiririm." diye konuştu.

"Doğal yollardan anne olmak istiyorum"

45 yaşındaki ünlü şarkıcı, sevgilisinin çocuk istediğini söyledi. Tüp bebek istemediğini söyleyen Hatice, "Doğal yollardan anne olmak istiyorum." dedi.