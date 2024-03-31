Şarkıcı Hatice'den yeni seçim kombini: Köpeğiyle oy verdi Ünlü şarkıcı Hatice oy kullanmaya giderken tercih ettiği kıyafetiyle gündem oldu. Kareleri sosyal medya hesabından, "Seçim kombinlerim, sonuç kadar önemli" notuyla paylaştı.

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Ünlü isimler sandık başına giderek oylarını kullanmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri de şarkıcı Hatice oldu.

Gözler kombinine çevrildi

Her seçimde sandığa giderken yaptığı kombinle gündeme gelen Hatice'nin yeni kombini de heyecanla beklendi.

Bir kez daha oy kullanırken köpeğini de yanına götüren ünlü isim, kombiniyle yine adından söz ettirdi.

"Seçim kombinlerim, sonuç kadar önemli"

O anlardan karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Hatice, "Benim için seçim kombinlerim, sonuç kadar önemli. Hadi bakalım hayırlı olsun."

İşte Hatice'nin bu zamana kadar yaptığı seçim kombinleri...