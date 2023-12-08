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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hastalığını açıkladı

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hastalığını açıkladı "İncir", "Bu Nasıl Veda" ve "Gel Be Gökyüzüm" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı İlyas Yalçıntaş, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ünlü şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı.