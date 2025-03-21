Şarkıcı İrem Derici 38 oldu! Hayranının doğum günü yazısına ağladı

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Aşk kadını ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde kendisinden yaşça küçük DJ Melih Kunukcu ile birlikte. Aşkını geçtiğimiz haftalarda ilan eden ünlü şarkıcı, yeni sevgilisiyle mutluluk pozlarını peş peşe paylaşmıştı.

21 Mart tarihinde 38 yaşına giren İrem Derici'yi duygulandıran doğum günü kutlaması geldi.

"AĞLATTIN"

Bir hayranının kendisi için yazdığı mesajı paylaşan ünlü şarkıcı, 'Ağlattın' notunu düştü.

İşte Derici hayranının yayınladığı o yazı:

"ÖYLE BİR SES Kİ.."

'"O Ses Türkiye' ile başladı. 'Bensiz Yapamazsın' dedi, doğru çıktı. 'Kalbimin Tek Sahibine' diye söyledi, milyonların kalbini kazandı. 'Dantel' gibi ilmek ilmek işledi kariyerini. Öyle bir ses ki, Neşet Ertaş'ı da söyledi, popun kalbinde de hüküm sürdü.

Özel hayatı sansasyon, müziği istikrardı. Aşkları manşet oldu, şarkıları listeleri salladı. 'Sabıka Kaydı' ile günahlarını listeledi, 'Ex'ten Next' ile sayfayı çevirdi. Çünkü o hep kendi yolunda yürüdü.

"SAHNELERİN KRALİÇESİ"

Kimilerine göre asi, kimilerine göre deli dolu... Ama aslında müziğin en sahici sesi!

Bugün İrem Derici'nin doğum günü! Cesur, sınır tanımaz ve sahnelerin kraliçesi... Nice yaşlara!"