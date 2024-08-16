Şarkıcı İrem Derici aşk hayatını anlattı! "Sürekli birilerine aşık olmuyorum" Pop müziğinin dikkat çeken isimlerinden İrem Derici, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi

Aşk hayatıyla sürekli gündem olan isimlerden şarkıcı İrem Derici, Kaan Ölker'in 'Popcast' programına konuk oldu.

"KAPIYA KOYARIM"

Yaptığı açıklamalarla sürekli gündem olmayı başaran şarkıcı, "İlişki yaşadığın kişi sahnede giydiğin kıyafetlere karışsa ve dekoltene müdahale etse ne dersin?" sorusunu, "Kapıya koyarım, çok net. Karışılmasını istemem ama ben dekoltemin sınırını bilirim. Dekolte kişiye göre değişir" şeklinde cevapladı.

İrem Derici, hakkında yapılan "Sürekli birilerine aşık oluyor" eleştirisi hakkında ilk kez konuştu:

Hayır, ben her gün aşık olmuyorum. Belki ben öyle gösteriyorum ki siz aşık olduğumu zannediyorsunuz. Belki de ben olayın bazen fotoğraf kısmındayım. Belki İrem Derici’ye bu imaj yarayacak diye düşünüyorum. İnsanlar kariyer kurtarmak için evlenip, çocuk doğuruyorlar. Bunu dürüstçe çıkıp söyleyen bir tek benim.

"ALIŞKINIM"

"Eski ilişkinle yeni ilişkin kıyaslandığında rahatsızlık duyuyor musun?" sorusu yöneltilen 37 yaşındaki şarkıcı, "Ben alışkınım, bunların yaşanması çok normal. Hayatıma giren erkek de bu yorumları okuyor. Sabahtan akşama kadar bu tarz gelen yorumları silmeye kalksam biterim. Hayatıma giren bir insanın çelik gibi bir sinir sistemine sahip olması gerekiyor" yorumunda bulundu.