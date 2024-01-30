Şarkıcı İrem Derici en büyük hayalini açıkladı: "Pavyon açmak istiyorum" Yaz kış konser maratonu sürdüren ünlü şarkıcı İrem Derici, en büyük hayalinden bahsettti.

ensonhaber.com

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin performansı büyük ses getirdi.

Dansı, elbisesi derken Dilber sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.

Önceki akşam Bayrampaşa Ora Arena’da düzenlenen Martı Festivali’nde sahneye çıkan pop müziğinin konuşulan ismi İrem Derici de gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

Kadın şarkıcılarla ilgili konuşan Derici, "Selülitlerimiz belli olmasın diye varis çorabımızı giydik. Bunlar sıkı tutuyor. Bazıları 2-3 tane giyiyor. İsim vermeyeceğim. Şaka bir yana bu dönem daha çok özeniyorum” dedi.

"Gitmişken kalmak lazım"

Sevgilisi Gökhan Fırat’la çıktığı Paris tatilinden dönen şarkıcı “Mesela Viyana konseri var, üç gün uzatıyoruz. Gitmişken kalmak lazım malum biletler artık el yakıyor” dedi. Aşk sorusuna da “Güzel güzel yaşıyoruz. Seviyorum” cevabını verdi.

"Pavyonda klip çektim"

‘İnci Taneleri’ dizisi nedeniyle pavyon dansının gündem olması hakkında konuşan İrem Derici, “İki sene önce pavyonda klip çektim diye yerden yere vurulmuştum” dedi.

"Rastgele Pavyon"

Konserde açılan “İrem bizi pavyona götür” pankartları için ise “5 bin kişiyi götüremem. Bütün birikimim gider. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la ‘Rastgele Pavyon’ hayalim vardı ama kaldı. Millet ev ve yalı almanın hayalini kurar, biz pavyon açmanın” diyerek güldü.