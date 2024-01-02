Şarkıcı İrem Derici, yeni sevgilisi Gökhan Fırat'ın dudaklarından öptüğü anları paylaştı Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan şarkıcı İrem Derici, kamera açıp sevgilisinin dudaklarına yapışınca yine olay oldu.

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ensonhaber.com

Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici, açıklamalarıyla, özel hayatıyla ve konserde yaptığı şovlarıyla sık sık gündem oluyor.

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden yedi yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı.

Aileye de giren Derici, ani bir kararla Atakan ile yollarını ayırarak herkesi şaşırtmıştı.

Şu an Gökhan Fırat'la

Ünlü popçunun, ayrılıktan kısa bir süre sonra yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisiyle pozlarını sık sık paylaşan Derici, son olarak kamera açıp aşka geldi.

Dudaklarına yapıştı

Kamerayı açıp sevgilisinin dudaklarına yapışan İrem Derici, sosyal medyada da adından söz ettirdi.